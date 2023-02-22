Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

«Начинала сезон со слезами на глазах». Шевченко рассказала, что пережила экстренную операцию

Матч ТВиещё 1

Призер чемпионата Европы по биатлону Анастасия Шевченко рассказала о сложностях, которые она преодолела в ходе подготовки к сезону.

Биатлонистка Шевченко рассказала, что пережила экстренную операцию
Фото: Матч ТВМатч ТВ

23 летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров Шевченко была заявлена на спринт в рамках финального этапа PARI Кубка России, который прошел в Чайковском (Пермский край) в четверг, но не вышла на старт.

— Я поздно начала подготовительный сезон, и когда я приступала к тренировкам, у меня случались казусы. Во время подготовительного сезона мне экстренно сделали операцию на глаза. Потом, когда я начала тренироваться на вкатке, у меня снова заболела нога. Я уже сезон начинала со слезами на глазах, не знала, что и как будет. И когда я зимой в индивидуальной гонке заняла второе место в Уфе, у меня были слезы радости, я была счастлива. Если бы доктор не собрал мне ногу, у меня бы ничего не получилось, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Первый этап PARI чемпионата России пройдет в Ижевске с 23 по 26 февраля. В четверг в 9:30 пройдет женская индивидуальная гонка, прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 9:10. Мужская гонка стартует в 13:30 мск, прямой эфир на «Матч ТВ» начнется в 13:25.

Биатлон,Анастасия Шевченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий