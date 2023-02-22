Биатлонистка Шевченко рассказала, что пережила экстренную операцию

Призер чемпионата Европы по биатлону Анастасия Шевченко рассказала о сложностях, которые она преодолела в ходе подготовки к сезону.
23 летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров Шевченко была заявлена на спринт в рамках финального этапа PARI Кубка России, который прошел в Чайковском (Пермский край) в четверг, но не вышла на старт.
— Я поздно начала подготовительный сезон, и когда я приступала к тренировкам, у меня случались казусы. Во время подготовительного сезона мне экстренно сделали операцию на глаза. Потом, когда я начала тренироваться на вкатке, у меня снова заболела нога. Я уже сезон начинала со слезами на глазах, не знала, что и как будет. И когда я зимой в индивидуальной гонке заняла второе место в Уфе, у меня были слезы радости, я была счастлива. Если бы доктор не собрал мне ногу, у меня бы ничего не получилось, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Первый этап PARI чемпионата России пройдет в Ижевске с 23 по 26 февраля. В четверг в 9:30 пройдет женская индивидуальная гонка, прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 9:10. Мужская гонка стартует в 13:30 мск, прямой эфир на «Матч ТВ» начнется в 13:25.