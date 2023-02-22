Жена Йоханнеса Бё опубликовала трогательное фото биатлониста с сыном Густавом

Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ.