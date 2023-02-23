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3 часа назад

Бажин победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону

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Латыпов стал шестым.

Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Фото: asnta.ruasnta.ru

Российский биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в индивидуальной гонке, которая состоялась в рамках чемпионата России — 2023 по биатлону. Соревнования проходят в Ижевске.

Бажин, представляющий Свердловскую область, прошёл дистанцию 20 км за 53 минуты 14 секунд. Биатлонист показал идеальную стрельбу, не допустив ни одного промаха.

Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии, уступивший победителю 58 секунд. Замкнул тройку призёров представитель Беларуси Антон Смольский (отставание — 1 минута 37,4 секунды).

Карим Халили стал четвёртым. Евгений Емерхонов занял пятое место. Эдуард Латыпов — шестой.

В настоящее время российские биатлонисты отстранены от участия в официальных международных соревнованиях.

Биатлон,Ильназ Мухамедзянов,Антон Смольский,Эдуард Латыпов,
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