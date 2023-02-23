Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Латыпов стал шестым.

Фото: asnta.ru asnta.ru

Российский биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в индивидуальной гонке, которая состоялась в рамках чемпионата России — 2023 по биатлону. Соревнования проходят в Ижевске.

Бажин, представляющий Свердловскую область, прошёл дистанцию 20 км за 53 минуты 14 секунд. Биатлонист показал идеальную стрельбу, не допустив ни одного промаха.

Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии, уступивший победителю 58 секунд. Замкнул тройку призёров представитель Беларуси Антон Смольский (отставание — 1 минута 37,4 секунды).

Карим Халили стал четвёртым. Евгений Емерхонов занял пятое место. Эдуард Латыпов — шестой.