Губерниев: огорчают катастрофические ошибки у лидеров сборной России по биатлону

Им нужно улучшить стрельбу.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступления лидеров сборной России по биатлону на чемпионате страны в Ижевске.

«Бажин набирает форму, главным фактором является его чистая стрельба. Огорчает, что биатлонисты стрелять не умеют, к сожалению. Катастрофические ошибки у остальных, их много», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России. Биатлонист был точен на огневых рубежах.

Исполком IBU не допустил российских биатлонистов до участия в международном сезоне-2022/2023. Причиной таких санкций считается специальная военная операция Вооружённых сил РФ на территории Украины.