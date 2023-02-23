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1 час назад

Губерниев: огорчают катастрофические ошибки у лидеров сборной России по биатлону

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Им нужно улучшить стрельбу.

Губерниев: огорчают катастрофические ошибки у лидеров сборной России по биатлону
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступления лидеров сборной России по биатлону на чемпионате страны в Ижевске.

«Бажин набирает форму, главным фактором является его чистая стрельба. Огорчает, что биатлонисты стрелять не умеют, к сожалению. Катастрофические ошибки у остальных, их много», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России. Биатлонист был точен на огневых рубежах.

Исполком IBU не допустил российских биатлонистов до участия в международном сезоне-2022/2023. Причиной таких санкций считается специальная военная операция Вооружённых сил РФ на территории Украины.

Изначально IBU лишил возможности российских биатлонистов пользоваться национальной символикой на международных стартах. Затем IBU на неопределённый срок лишил россиян возможности выступать в соревнованиях под своей эгидой.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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