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56 минут назад

СБР подвел итоги сезона в Кубке России

Матч ТВиещё 2

Пресс служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала победителей различных зачетов в рамках Кубка России в сезоне 2022/23.

СБР подвел итоги сезона в Кубке России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

У мужчин общий зачет выиграл Карим Халили, у женщин Анастасия Гореева.

В зачете масс стартов победителями стали Халили и Елизавета Каплина, в зачете гонок преследования — Халили и Лариса Куклина, в зачете индивидуальных гонок — Никита Поршнев и Анастасия Шевченко, в зачете масс стартов — Антон Бабиков и Виктория Сливко.

С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону. Прямую трансляцию гонок смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Анастасия Гореева,Никита Поршнев,Лариса Куклина,Елизавета Каплина,Анастасия Шевченко,Виктория Сливко,Антон Бабиков,
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