СБР подвел итоги сезона в Кубке России

Пресс служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала победителей различных зачетов в рамках Кубка России в сезоне 2022/23.
У мужчин общий зачет выиграл Карим Халили, у женщин Анастасия Гореева.
В зачете масс стартов победителями стали Халили и Елизавета Каплина, в зачете гонок преследования — Халили и Лариса Куклина, в зачете индивидуальных гонок — Никита Поршнев и Анастасия Шевченко, в зачете масс стартов — Антон Бабиков и Виктория Сливко.
С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону. Прямую трансляцию гонок смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.