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1 час назад

Биатлонист Мухамедзянов победил в масс-старте на чемпионате России в Ижевске

Матч ТВ

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов, представляющий Удмуртию, одержал победу в масс старте на Pari чемпионате России в Ижевске.

Биатлонист Мухамедзянов победил в масс-старте на чемпионате России
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

На финише спортсмен показал результат 41 минута 24,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.

Второе место у Ивана Колотова из Пермского края (+21,2 секунды; 3 промаха), третьим стал Михаил Первушин из Московской области (+31,0 секунды; 1 промах).

В 13:10 (мск) смотрите на канале «Матч ТВ» командный спринт на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области. Прямая трансляция также доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Ильназ Мухамедзянов,Михаил Первушин,
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