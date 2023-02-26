Биатлонист Мухамедзянов победил в масс-старте на чемпионате России

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов, представляющий Удмуртию, одержал победу в масс старте на Pari чемпионате России в Ижевске.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

На финише спортсмен показал результат 41 минута 24,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.

Второе место у Ивана Колотова из Пермского края (+21,2 секунды; 3 промаха), третьим стал Михаил Первушин из Московской области (+31,0 секунды; 1 промах).