Биатлонист Мухамедзянов победил в масс-старте на чемпионате России

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов, представляющий Удмуртию, одержал победу в масс старте на Pari чемпионате России в Ижевске.
На финише спортсмен показал результат 41 минута 24,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.
Второе место у Ивана Колотова из Пермского края (+21,2 секунды; 3 промаха), третьим стал Михаил Первушин из Московской области (+31,0 секунды; 1 промах).
В 13:10 (мск) смотрите на канале «Матч ТВ» командный спринт на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области. Прямая трансляция также доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.