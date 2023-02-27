СБР: белорусы сами отказались участвовать в масс-старте на чемпионате России

В пресс-службе Союза биатлонистов России сообщили, что белорусские спортсмены по своему желанию отказались участвовать в большом масс-старте на первом этапе чемпионата России в Ижевске, а жюри соревнований действовало в соответствии с правилами Министерства спорта РФ.

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«Вечером 25 февраля, накануне больших масс-стартов, в которых по правилам могут участвовать не более 60 человек у мужчин и у женщин, были сформированы предварительные стартов

У женщин заявленных участниц было меньше, белорусские спортсменки сразу попали в стартовый протокол и на следующий день благополучно стартовали.

У мужчин заявленных участников было 78 человек, которые были распределены следующим образом: стартовый протокол — 60 спортсменов из России, резервный список — 10 россиян и 8 спортсменов из Беларуси.

Основной стартовый протокол был сформирован 26 февраля в соответствии с правилами за два часа до начала гонок, после подтверждения участия в нём остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Беларуси, однако белорусская команда от участия в большом масс-старте у мужчин отказалась.

На сегодняшний день единственным документом, который регламентирует участие спортсменов из Беларуси во всероссийских соревнованиях по биатлону, является регламент СБР по проведению этих соревнований. Союз биатлонистов России со своей стороны делает всё, чтобы, с одной стороны, соблюсти установленные Министерством спорта РФ нормы, с другой — обеспечить максимальную возможность участвовать во всероссийских соревнованиях для спортсменов из дружественной страны.