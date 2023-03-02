Губерниев призвал главу СБР предъявить дипломы

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в СибГУФКе, диплом которого Майгуров якобы получил в 1996 году, заявили, что в период с 1990 по 1999 год такой студент у них ни заканчивал учиться, ни отчислялся. Также у Майгурова есть диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция». Этот диплом в 2001 году глава СБР получил благодаря предыдущему, который указан в графе «Предыдущий документ об образовании».