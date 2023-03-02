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23 минуты назад

Губерниев призвал главу СБР Майгурова предъявить дипломы о высшем образовании

Газета.Ruиещё 2

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров мог подделать диплом о высшем образовании. Слова Губерниева передает РИА Новости.

Губерниев призвал главу СБР предъявить дипломы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в СибГУФКе, диплом которого Майгуров якобы получил в 1996 году, заявили, что в период с 1990 по 1999 год такой студент у них ни заканчивал учиться, ни отчислялся. Также у Майгурова есть диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция». Этот диплом в 2001 году глава СБР получил благодаря предыдущему, который указан в графе «Предыдущий документ об образовании».

«Прокуратура должна доказать, что у Майгурова все липовое, а он должен доказать, что дипломы настоящие. На его месте я бы предъявил дипломы, если с ними нет проблем. Чем дольше он будет молчать, тем подозрительнее будет выглядеть ситуация. На все вопросы нужно ответить, и дело с концом», – заявил Губерниев.

Ожидается, что скоро начнется проверка по третьему диплому Майгурова. В 2017-м он получил документ об образовании в Тюменском государственном университете.

Майгуров возглавил СБР летом 2020 года. Он является двукратным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира.

Биатлон,Виктор Майгуров,Дмитрий Губерниев,
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