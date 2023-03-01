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1 час назад

Президент СБР Майгуров может лишиться своего поста

Спорт день за днемиещё 1

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров может покинуть свою должность, сообщает телеграм-канал Mash.

Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным (Inkazan)
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

По информации источника, причиной могут стать поддельные дипломы о высшем образовании. С требованием о признании их недействительными выступает прокуратура Екатеринбурга.

Диплома СибГУФКа, полученного Майгуровым в 1996 году, не существует. Это выяснил правозащитник Еркен Сарсембаев.

У Майгурова есть второй диплом, полученный в 2001-м году в Уральском институте коммерции и права (УИКиП) по специальности «юриспруденция». На основании этого диплома функционер занимал высокие должности в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа и является офицером запаса. В УИКиП Майгуров поступил по первому диплому.

Также у Майгурова есть третий диплом, полученный в Тюменском государственном университете в 2017 году. Сообщается, что по нему в ближайшее время начнется проверка прокуратурой Тюменской области.

Майгуров стал президентом СБР 11 июля 2020. В октябре 2022 года 54-летний функционер был переизбран на этот пост. В декабре прошлого года Майгуров стал членом Исполкома ОКР. Все его президентство проходит под санкциями, наложенными на российский спорт. Сейчас российские биатлонисты не допущены к международным стартам.

Биатлон,Виктор Майгуров,
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