Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным (Inkazan)

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров может покинуть свою должность, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, причиной могут стать поддельные дипломы о высшем образовании. С требованием о признании их недействительными выступает прокуратура Екатеринбурга.
Диплома СибГУФКа, полученного Майгуровым в 1996 году, не существует. Это выяснил правозащитник Еркен Сарсембаев.
У Майгурова есть второй диплом, полученный в 2001-м году в Уральском институте коммерции и права (УИКиП) по специальности «юриспруденция». На основании этого диплома функционер занимал высокие должности в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа и является офицером запаса. В УИКиП Майгуров поступил по первому диплому.
Также у Майгурова есть третий диплом, полученный в Тюменском государственном университете в 2017 году. Сообщается, что по нему в ближайшее время начнется проверка прокуратурой Тюменской области.
Майгуров стал президентом СБР 11 июля 2020. В октябре 2022 года 54-летний функционер был переизбран на этот пост. В декабре прошлого года Майгуров стал членом Исполкома ОКР. Все его президентство проходит под санкциями, наложенными на российский спорт. Сейчас российские биатлонисты не допущены к международным стартам.