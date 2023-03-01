Прокуратура хочет признать второй диплом Виктора Майгурова недействительным (Inkazan)

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров может покинуть свою должность, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: sportsdaily.ru sportsdaily.ru

По информации источника, причиной могут стать поддельные дипломы о высшем образовании. С требованием о признании их недействительными выступает прокуратура Екатеринбурга.

Диплома СибГУФКа, полученного Майгуровым в 1996 году, не существует. Это выяснил правозащитник Еркен Сарсембаев.

У Майгурова есть второй диплом, полученный в 2001-м году в Уральском институте коммерции и права (УИКиП) по специальности «юриспруденция». На основании этого диплома функционер занимал высокие должности в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа и является офицером запаса. В УИКиП Майгуров поступил по первому диплому.

Также у Майгурова есть третий диплом, полученный в Тюменском государственном университете в 2017 году. Сообщается, что по нему в ближайшее время начнется проверка прокуратурой Тюменской области.