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28 минут назад

Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место

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Норвежец продолжает штамповать победы.

Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира, который стартовал 2 марта в Нове-Место (Чехия).

Бё прошёл дистанцию 10 км за 22 минуты 39,6 секунды и ни разу не промахнулся на огневых рубежах.

Второе место занял брат победителя гонки Тарьей Бё. Он также не допустил осечек в стрельбе и уступил Йоханнесу 30 секунд.

Третьим финишировал ещё один представитель Норвегии Ветле Кристиансен. Он уступил победителю 1 минуту 15,2 секунды и совершил один промах на огневых рубежах.

Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте и зачёте спринтов Кубка мира.

3 марта на этапе в Нове-Место состоится женский спринт на 7,5 км. Мужчины выйдут на старт 4 марта. Они выступят в гонке преследования на 12,5 км.

Биатлон,Йоханнес Бе,
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