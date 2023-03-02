Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежец продолжает штамповать победы.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира, который стартовал 2 марта в Нове-Место (Чехия).

Бё прошёл дистанцию 10 км за 22 минуты 39,6 секунды и ни разу не промахнулся на огневых рубежах.

Второе место занял брат победителя гонки Тарьей Бё. Он также не допустил осечек в стрельбе и уступил Йоханнесу 30 секунд.

Третьим финишировал ещё один представитель Норвегии Ветле Кристиансен. Он уступил победителю 1 минуту 15,2 секунды и совершил один промах на огневых рубежах.

Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте и зачёте спринтов Кубка мира.