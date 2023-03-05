Бьорндален раскритиковал братьев Бё, выступивших с положительным тестом на коронавирус

«Мне не очень нравится происходящее. Они выиграли гонку, но я беспокоюсь, как это отразится на их организмах, не понесут ли они необратимые последствия из-за коронавируса. Я скептически отношусь к тому, что у вас может быть как положительный, так и отрицательный тест на коронавирус. Что они осмеливаются рискнуть… Я бы никогда не осмелился. Йоханнес – молодой спортсмен, мы хотим наслаждаться им ещё долгие годы. Ему важно заботиться о своём здоровье, это первоочерёдная задача. Думаю, то, что они выходят на старт, очен