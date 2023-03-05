Йоханнес Бё в Нове-Место побил великий рекорд Мартена Фуркада

Младший Бё в пасьюте Нове-Место-на-Мораве в 19-й раз подряд попал на подиум на уровне Кубке мира (включая чемпионат мира в Оберхофе (Германия)). Серия норвежского биатлониста началась на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), после победы в спринте. После этого Бё не опускался ниже третьего место ни в одной из личных гонок.