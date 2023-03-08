Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира — 2022/2023

Как сообщает NRK, норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона. Об этом стало известно после того, как его соотечественник Стурла Холм Легрейд решил не выходить на старт в индивидуальной гонке на очередном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Фото: Betassist Betassist

Легрейд — единственный, кто мог побороться с Бё за чемпионский титул. Но он заболел коронавирусом, из-за чего вынужден был отказаться от участия. Так как Легрейд пропустит индивидуальную гонку, оставшихся пяти стартов сезона будет недостаточно для общей победы.