Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Йоханнес Бе досрочно выиграл Кубок мира по биатлону

Betassistиещё 3

Как сообщает NRK, норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона. Об этом стало известно после того, как его соотечественник Стурла Холм Легрейд решил не выходить на старт в индивидуальной гонке на очередном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира — 2022/2023
Фото: BetassistBetassist

Легрейд — единственный, кто мог побороться с Бё за чемпионский титул. Но он заболел коронавирусом, из-за чего вынужден был отказаться от участия. Так как Легрейд пропустит индивидуальную гонку, оставшихся пяти стартов сезона будет недостаточно для общей победы.

Йоханнес Бё уже в четвёртый раз выиграет «Большой хрустальный глобус». Рекордсменом по количеству побед является француз Мартен Фуркад, побеждавший семь раз.

Биатлон,Йоханнес Бе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий