Эдуард Латыпов стал победителем спринта на Кубке Содружества, Серохвостов — второй

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 в Тюмени.

Спортсмен не допустил промахов и прошёл дистанцию за 24.47,1. Вторым стал Даниил Серохвостов, который промахнулся один раз и уступил лидеру 30,0 секунды. Третье место занял Василий Томшин.