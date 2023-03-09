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15 минут назад

Носкова — победительница Кубка Содружества по биатлону

Спорт день за днем

Российская биатлонистка Екатерина Носкова победила на заключительном этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени. Гонка проходила в упорной борьбе, все участницы не уступали друг другу и боролись до финишной прямой. Носкова преодолела дистанцию в 7.5 км за 20.53,6 и совершила всего один промах на огневом рубеже. Второе место заняла Виктория Сливко, которая ни разу не промахнулась, но отстала от лидера на 3 секунды. Бронзовые медали достались Анастасии Шевченко, которая также была точна при стрельбе, но задержалась к финишу на 9.3 секунды.

Носкова — победительница Кубка Содружества по биатлону
Фото: ТАССТАСС

Биатлон. Кубок Содружества. Тюмень. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Екатерина Носкова (Россия) — 20.53,6 (1 промах).

2. Виктория Сливко (Россия) — +3 секунды (0).

3. Анастасия Шевченко (Россия) +9,3 (0).

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) +14,9 (0).

Шестой этап Кубка Содружества текущего сезона завершится 12 марта.

По решению Международного союза биатлонистов российские и белорусские атлеты отстранены от Кубка мира. Сборная Беларуси принимает участие на Кубке России.

Биатлон,Анастасия Шевченко,Виктория Сливко,
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