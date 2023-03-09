Носкова — победительница Кубка Содружества по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Носкова победила на заключительном этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени. Гонка проходила в упорной борьбе, все участницы не уступали друг другу и боролись до финишной прямой. Носкова преодолела дистанцию в 7.5 км за 20.53,6 и совершила всего один промах на огневом рубеже. Второе место заняла Виктория Сливко, которая ни разу не промахнулась, но отстала от лидера на 3 секунды. Бронзовые медали достались Анастасии Шевченко, которая также была точна при стрельбе, но задержалась к финишу на 9.3 секунды.