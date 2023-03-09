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1 час назад

Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Betassist

В Тюмени 9 марта начался шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023. Стартовой гонкой уикенда у мужчин был спринт.

Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени
Фото: BetassistBetassist

Победителем забега стал россиянин Эдуард Латыпов. Трёхкратный бронзовый призёр ОИ-2022 в Пекине преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал ещё один россиянин Даниил Серохвостов. Его отставание от победителя составило 30 секунд, а на стрельбище он допустил один промах. Бронза досталась россиянину Василию Томшину, с одним промахом отставшему от Латыпова на 56,9 секунды.

Лучшим белорусским спортсменом стал Никита Лобастов, финишировавший 10-м с отставанием от победителя в 1 минуту 28,1 секунды.

Биатлон. Кубок Содружества. 6-й этап. Мужчины. Спринт, 10 км

  1. Эдуард Латыпов (Россия) – 24.47,1 (0 промахов);
  2. Даниил Серохвостов (Россия) — +30,0 (1);
  3. Василий Томшин (Россия) — +56,9 (1).
Биатлон,Даниил Серохвостов,Никита Лобастов,Эдуард Латыпов,
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