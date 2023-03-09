Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени

В Тюмени 9 марта начался шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023. Стартовой гонкой уикенда у мужчин был спринт.

Фото: Betassist Betassist

Победителем забега стал россиянин Эдуард Латыпов. Трёхкратный бронзовый призёр ОИ-2022 в Пекине преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал ещё один россиянин Даниил Серохвостов. Его отставание от победителя составило 30 секунд, а на стрельбище он допустил один промах. Бронза досталась россиянину Василию Томшину, с одним промахом отставшему от Латыпова на 56,9 секунды.

Лучшим белорусским спортсменом стал Никита Лобастов, финишировавший 10-м с отставанием от победителя в 1 минуту 28,1 секунды.

Биатлон. Кубок Содружества. 6-й этап. Мужчины. Спринт, 10 км