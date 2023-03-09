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16 минут назад

«Проблемы, как у Логинова, опасны не только для спорта, но и для жизни» — Губерниев

Матч ТВ

Проблемы со здоровьем у двукратного призера Олимпийских игр Александра Логинова оказались серьезнее, чем предполагалось, заявил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Губерниев прокомментировал проблемы Логинова со здоровьем
Фото: ТАССТАСС

В четверг тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал «Матч ТВ», что Логинов, скорее всего, не выступит в текущем сезоне. Ранее тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил «Матч ТВ», что биатлонист имеет проблемы с артериальным давлением. Логинов не соревновался с декабря.

— Если у него есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Я знаю, что несколько специалистов уже смотрели. Это штука такая опасная, в том числе и для жизни. Не только для спорта. Я очень надеюсь, что Сашу в биатлоне мы еще увидим. Проблема серьезнее, чем мы предполагали. Я искренне желаю ему здоровья, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».

Биатлон,Сергей Башкиров,Максим Кугаевский,Дмитрий Губерниев,Александр Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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