Губерниев прокомментировал проблемы Логинова со здоровьем

Проблемы со здоровьем у двукратного призера Олимпийских игр Александра Логинова оказались серьезнее, чем предполагалось, заявил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
В четверг тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал «Матч ТВ», что Логинов, скорее всего, не выступит в текущем сезоне. Ранее тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил «Матч ТВ», что биатлонист имеет проблемы с артериальным давлением. Логинов не соревновался с декабря.
— Если у него есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Я знаю, что несколько специалистов уже смотрели. Это штука такая опасная, в том числе и для жизни. Не только для спорта. Я очень надеюсь, что Сашу в биатлоне мы еще увидим. Проблема серьезнее, чем мы предполагали. Я искренне желаю ему здоровья, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».