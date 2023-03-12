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20 минут назад

Биатлонистка Гореева выиграла заключительную женскую гонку Кубка Содружества

Lenta.ruиещё 1

Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества. Результаты доступны на сайте Союза биатлонистов России.

Гореева выиграла заключительную женскую гонку Кубка Содружества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гонка стала заключительной на соревнованиях в Тюмени. Гореева преодолела дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 24,2 секунды, допустив два промаха. На втором месте расположилась Наталья Гербулова с отставанием в 12,2 секунды и двумя промахами. Бронзовую медаль завоевала Екатерина Носкова с отставанием в 22,3 секунды и четырьмя промахами.

После победы Гореева в эфире «Матч ТВ» заявила, что максимально настраивалась на эту гонку. Она добавила, что масс-старт теперь станет ее любимой дисциплиной.

Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах в этом сезоне по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Биатлон,Екатерина Носкова,Наталья Гербулова,Анастасия Гореева,
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