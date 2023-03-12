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1 час назад

Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на Кубке Содружества после падения

Чемпионат.comиещё 2

Биатлонист Даниил Серохвостов сошёл с дистанции в мужском масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени после падения.

Серохвостов снялся с масс-старта на Кубке Содружества после падения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед первой стрельбой Серохвостов столкнулся с биатлонистом Кириллом Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку, не смог провести стрельбу и был вынужден сняться с гонки.

Мужской масс-старт на Кубке Содружества в эти минуты проходит в Тюмени. После первой стрельбы лидером является российский спортсмен Эдуард Латыпов. Ранее состоялась женская гонка, победу в которой одержала россиянка Анастасия Гореева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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