Серохвостов снялся с масс-старта на Кубке Содружества после падения

Биатлонист Даниил Серохвостов сошёл с дистанции в мужском масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени после падения.

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Перед первой стрельбой Серохвостов столкнулся с биатлонистом Кириллом Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку, не смог провести стрельбу и был вынужден сняться с гонки.

Мужской масс-старт на Кубке Содружества в эти минуты проходит в Тюмени. После первой стрельбы лидером является российский спортсмен Эдуард Латыпов. Ранее состоялась женская гонка, победу в которой одержала россиянка Анастасия Гореева.