Батманова объяснила, почему не скучает по международным стартам

«Просто хотелось бы поехать, но какой-то скуки или грусти нет. Скорее, есть страх за дальнейшую обстановку. Сейчас мне хватает конкуренции. Если бы я чувствовала себя лидером, то, конечно, я бы злилась. Возможно, Эдик Латыпов рассуждает о том, что хочет сравниться с другими, но у меня такого нет. Потому что мне предстоит ещё достаточно много работы, и я хочу просто тренироваться, чтобы мне было не стыдно, чтобы не было ситуаций вроде дисквалификации в спринте, чтобы не было штрафов. Сколько гонок прошло, когда я была вторая до последнего рубежа и застреливалась, после чего боролась за шестёрку – ничего хорошего, это грустно. Поэтому нужно тренироваться, работать», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.