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42 минуты назад

Трёхкратная олимпийская чемпионка Марте Рёйселанд завершает карьеру

Чемпионат.comиещё 3

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд завершает карьеру. Об этом сообщают норвежские СМИ.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Марте Рёйселанд завершает карьеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что на этой неделе биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для неё последним.

32-летняя Марте Рёйселанд пропустила значительную часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем.На Олимпиаде 2022 года в Пекине она выиграла три золотые медали. На её счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/22 Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус». Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

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