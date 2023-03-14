Российских спортсменов отказались допускать на ЧМ среди военных в Швеции

Российских спортсменов отказались допускать на зимний чемпионат мира среди военных в Швеции. Об этом ТАСС рассказал представитель оргкомитета соревнований Ульрик Ханссон-Милд.

Фото: ТАСС ТАСС

«Из-за текущей ситуации с безопасностью и ситуацией на Украине Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования», — заявил Ханссон-Милд.

Таким образом, российские лыжники и биатлонисты пропустят турнир.

Чемпионат мира пройдет в шведском Бодене с 27 марта по 1 апреля 2023 года. В рамках соревнований будут разыграны награды среди мужчин и женщин в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и лыжном ориентировании.