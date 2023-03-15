Призер ОИ по биатлону и лыжным гонкам Херрман объявила о завершении карьеры

— Осло. Свой первый чемпионат мира я пережил здесь в 2011 году. Тогда я еще была в лыжных гонках, без ружья за спиной. Через пять лет я приняла решение перейти в биатлон. Здесь, в колыбели лыжного спорта, в утопающем в традициях Холменколлене. Именно здесь завершится мой долгий путь биатлонистки и лыжницы.



Я делаю это с полной благодарностью за множество прекрасных эмоциональных моментов, которые мне удалось пережить в обоих видах спорта.



Я всегда чувствовала, что это абсолютная привилегия — иметь возможность превратить свою страсть в карьеру. Ценные дружеские отношения, которые сложились за эти годы, и множество необычных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться, чрезвычайно обогатили мою жизнь. Спасибо всем, кто поддерживал и всегда верил в меня. Без вас все это было бы невозможно.



После 16 лет лыжных гонок и семи лет биатлона пришло время начать новую главу. Я с нетерпением жду приключений, которые приготовила мне жизнь. Ваша Дениз, — написала 34 летняя Херрман Вик в социальной сети.