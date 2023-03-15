Призер ОИ по биатлону и лыжным гонкам Херрман объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по биатлону Дениз Херрман Вик объявила, что завершит спортивную карьеру по окончании текущего сезона.
Заключительный этап Кубка мира пройдет 16–19 марта в Холменколлене (Норвегия). До сезона 2015/16 немка выступала в лыжных гонках, позже она решила перейти в биатлон.
— Осло. Свой первый чемпионат мира я пережил здесь в 2011 году. Тогда я еще была в лыжных гонках, без ружья за спиной. Через пять лет я приняла решение перейти в биатлон. Здесь, в колыбели лыжного спорта, в утопающем в традициях Холменколлене. Именно здесь завершится мой долгий путь биатлонистки и лыжницы.
Я делаю это с полной благодарностью за множество прекрасных эмоциональных моментов, которые мне удалось пережить в обоих видах спорта.
Я всегда чувствовала, что это абсолютная привилегия — иметь возможность превратить свою страсть в карьеру. Ценные дружеские отношения, которые сложились за эти годы, и множество необычных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться, чрезвычайно обогатили мою жизнь. Спасибо всем, кто поддерживал и всегда верил в меня. Без вас все это было бы невозможно.
После 16 лет лыжных гонок и семи лет биатлона пришло время начать новую главу. Я с нетерпением жду приключений, которые приготовила мне жизнь. Ваша Дениз, — написала 34 летняя Херрман Вик в социальной сети.
Во вторник о завершении карьеры объявила трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Марте Олсбю Рейселанд.
Херрман Вик на Олимпийских играх 2022 завоевала золото и бронзу, в лыжных гонках спортсменка стала третьей в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, в активе немки две золотые, шесть серебряных и одна бронзовая награды чемпионатов мира по биатлону.