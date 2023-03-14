Денизе Херрман-Вик объявила о завершении карьеры

Я всегда чувствовала, что это абсолютная привилегия – иметь возможность превратить свою страсть в профессию. Ценные дружеские отношения, которые сложились за эти годы, и множество необыкновенных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться, чрезвычайно обогащают мою жизнь. Особенно спасибо всем, кто поддерживал меня с до конца и всегда верил в меня. Без вас всего этого не было бы.