Тренер сборной России по биатлону рассказал о состоянии Карима Халили

«С Каримом Халили мы сейчас готовимся к чемпионату России, проделали работу перед стартами в Тюмени. В спринтерской гонке мы больше лыжами проиграли, в преследовании состояние было уже лучше, но со стрельбой не получилось совладать, и в масс-старте штрафы откинули его далеко назад», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.