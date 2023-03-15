Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
56 минут назад

Биатлонист Латыпов назвал норвежца Йоханнеса Бё «непобедимой машиной»

Матч ТВ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё на данный момент непобедим, он показывает выдающиеся результаты, сказал в интервью «Матч ТВ» биатлонист сборной России Эдуард Латыпов.

Биатлонист Латыпов назвал норвежца Йоханнеса Бё «непобедимой машиной»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Бё на чемпионате мира 2023 в Оберхофе завоевал семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

— В чем уникальность Бё? Считаешь ли ты его уникальным?

— Конечно, он уникальный. Не каждый человек способен выигрывать столько гонок и весь сезон бежать на таком высоком уровне. Бё показывает действительно выдающиеся результаты. Он и стрельбу подтянул, и в лыжном ходе никому не дает шансов. На данный момент он непобедимая машина. Не помню, чтобы кто то даже близко составил ему конкуренцию в этом сезоне.
Его результаты это и следствие его отношения к делу, хотя у него и так уже большое количество выигранных медалей и титулов. У норвежцев это, возможно, особенность менталитета, — сказал Латыпов «Матч ТВ».

Чемпионат России по биатлону пройдет с 27 марта по 2 апреля в Ханты Мансийске. Смотрите прямые трансляции турнира на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Йоханнес Бе,Эдуард Латыпов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий