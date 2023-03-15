Биатлонист Латыпов назвал норвежца Йоханнеса Бё «непобедимой машиной»

— Конечно, он уникальный. Не каждый человек способен выигрывать столько гонок и весь сезон бежать на таком высоком уровне. Бё показывает действительно выдающиеся результаты. Он и стрельбу подтянул, и в лыжном ходе никому не дает шансов. На данный момент он непобедимая машина. Не помню, чтобы кто то даже близко составил ему конкуренцию в этом сезоне.

Его результаты это и следствие его отношения к делу, хотя у него и так уже большое количество выигранных медалей и титулов. У норвежцев это, возможно, особенность менталитета, — сказал Латыпов «Матч ТВ».