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57 минут назад

Расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене

Чемпионат.com

С 16 по 19 марта в Осло-Хольменколлене (Норвегия) пройдёт заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

16 марта

17:15 — мужчины, 10 км, спринт

17 марта

17:20 — женщины, 7,5 км, спринт

18 марта

14:45 — мужчины, 12,5 км, гонка преследования

17:10 — женщины, 10 км, гонка преследования

19 марта

14:50 — мужчины, 15 км, масс-старт

17:10 — женщины, 12,5 км, масс-старт

Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Биатлон,Йоханнес Бе,
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