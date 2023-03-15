Расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене

С 16 по 19 марта в Осло-Хольменколлене (Норвегия) пройдёт заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
16 марта
17:15 — мужчины, 10 км, спринт
17 марта
17:20 — женщины, 7,5 км, спринт
18 марта
14:45 — мужчины, 12,5 км, гонка преследования
17:10 — женщины, 10 км, гонка преследования
19 марта
14:50 — мужчины, 15 км, масс-старт
17:10 — женщины, 12,5 км, масс-старт
Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Таблицу у женщин возглавляет француженка Жулия Симон.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.