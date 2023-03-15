Биатлонист Латыпов отреагировал на критику Губерниева во время гонок

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов заявил, что ему не обидно, когда ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев критикует его во время гонок за неудачную стрельбу.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Латыпов на прошлой неделе выиграл все три гонки финального этапа PARI Кубка Содружества в Тюмени и победил в общем зачете турнира.

— Интересно было бы стать биатлонным комментатором после завершения карьеры спортсмена?

— Нет. Есть люди, которые в любом случае будут лучше меня комментировать биатлон. В качестве приглашенного гостя, эксперта можно попробовать в паре с профессиональным комментатором. Комментировать соревнования, чтобы болельщикам было интересно слушать, не так легко, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

— Но ты знаешь биатлон изнутри, можешь хорошо анализировать гонку…

— Помимо биатлонных знаний, нужно уметь эмоционально передавать происходящее на картинке. Нужна предрасположенность к этому. Речь не должна быть скучной.

— То есть конкуренцию Губерниеву составить не хочешь?

— Нет. Он хорошо справляется со своей работой.

— Как относишься к критике Губерниева по поводу стрельбы?

Он периодически критикует тебя и Иру Казакевич. Мол, сезон без Кубка мира, чего волноваться на стрельбе, надо расслабиться.

— Да нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение. И у меня бывают ошибки, Губерниев же не просто так критикует. Ошибки не связаны с волнением, много других нюансов. Нужно просто спокойно решать их.