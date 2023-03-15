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30 минут назад

Биатлонист Латыпов заявил, что не обижается на критику Губерниева во время гонок

Матч ТВ

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов заявил, что ему не обидно, когда ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев критикует его во время гонок за неудачную стрельбу.

Биатлонист Латыпов отреагировал на критику Губерниева во время гонок
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Латыпов на прошлой неделе выиграл все три гонки финального этапа PARI Кубка Содружества в Тюмени и победил в общем зачете турнира.

— Интересно было бы стать биатлонным комментатором после завершения карьеры спортсмена?

— Нет. Есть люди, которые в любом случае будут лучше меня комментировать биатлон. В качестве приглашенного гостя, эксперта можно попробовать в паре с профессиональным комментатором. Комментировать соревнования, чтобы болельщикам было интересно слушать, не так легко, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

— Но ты знаешь биатлон изнутри, можешь хорошо анализировать гонку…

— Помимо биатлонных знаний, нужно уметь эмоционально передавать происходящее на картинке. Нужна предрасположенность к этому. Речь не должна быть скучной.

— То есть конкуренцию Губерниеву составить не хочешь?

— Нет. Он хорошо справляется со своей работой.

— Как относишься к критике Губерниева по поводу стрельбы?

Он периодически критикует тебя и Иру Казакевич. Мол, сезон без Кубка мира, чего волноваться на стрельбе, надо расслабиться.

— Да нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение. И у меня бывают ошибки, Губерниев же не просто так критикует. Ошибки не связаны с волнением, много других нюансов. Нужно просто спокойно решать их.

Чемпионат России по биатлону пройдет с 27 марта по 2 апреля в Ханты Мансийске. Смотрите прямые трансляции турнира на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Эдуард Латыпов,Дмитрий Губерниев,
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