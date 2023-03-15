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2 часа назад

Олимпийский призер Латыпов назвал сильнейших соперников в российском биатлоне

Матч ТВ

Трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов в интервью «Матч ТВ» назвал Даниила Серохвостова, Карима Халили, Антона Бабикова и Ильназа Мухамедзянова сильнейшими российскими биатлонистами на данный момент.

Латыпов назвал сильнейших соперников в российском биатлоне
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Общий зачет PARI Кубка Содружества по биатлону выиграл Латыпов, а победителем общего зачета Кубка России стал Халили.

— Многие твои соперники называют тебя лучшим биатлонистом страны и говорят, что хотят победить именно тебя в гонках. Как воспринимаешь такие отзывы?

— Хорошо, когда есть конкуренция, и ребята хотят посоперничать, опередить друг друга. Я только рад, что могу давать конкуренцию.

— Кого считаешь лидером среди российских биатлонистов?

— Да много сильных ребят, которые в каждой гонке навязывают борьбу. Даниил Серохвостов, Карим Халили всегда стабильно выступают. Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов недавно выиграл гонку. В наших гонках часто меняются лидеры, и от этого соревнования становятся только интереснее, каждый спортсмен способен победить, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

С 27 марта по 2 апреля в Ханты Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону. Смотрите прямые трансляции соревнований на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Даниил Серохвостов,Ильназ Мухамедзянов,Эдуард Латыпов,Антон Бабиков,
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