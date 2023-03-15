Латыпов назвал сильнейших соперников в российском биатлоне

— Да много сильных ребят, которые в каждой гонке навязывают борьбу. Даниил Серохвостов, Карим Халили всегда стабильно выступают. Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов недавно выиграл гонку. В наших гонках часто меняются лидеры, и от этого соревнования становятся только интереснее, каждый спортсмен способен победить, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».