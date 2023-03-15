Истомин: не могу сказать, почему биатлонистов нет в заявке на ЧР по лыжам

«Мы заявляли двух девочек – Екатерину Носкову и Елизавету Каплину. Не могу сказать, почему их нет в списке. Честно говоря, даже не знаю, что это за список. Возможно, они будут заявлены как-то иначе. Девочки должны быть заявлены от Ханты-Мансийского автономного округа, от участия в чемпионате России в Тюмени они не отказывались», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.