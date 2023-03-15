Тарьей Бё: «Плачу тому, кто скажет, как победить Йоханнеса»

«В последнее время я неплохо выступаю, но всё ещё не могу победить своего брата. Пожалуйста, подскажите, как это сделать. Заплачу 200 тыс. норвежских крон (около € 17,5 тыс.) за лучший совет», — написал Бё на своей странице в социальных сетях.