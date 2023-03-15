Биатлонистка Экхофф объявила о завершении карьеры

— Спасибо всем, кто поддерживал и болел за меня все эти годы. Было несколько падений, но благодаря вам мне удалось превратить их во взлеты. Немного грустно сдаваться, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь тем, что мне удалось достичь, — написала спортсменка в социальных сетях.