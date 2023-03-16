Старшая дочь Резцовой продолжает попытки пробиться в сборную Финляндии

«Даша на протяжении пяти лет живёт с семьёй в Финляндии. У неё два гражданства. В прошлом году стоило мне лишь высказать мнение, что у моей дочери есть право выступать за Финляндию, её стали называть предательницей, а меня осуждать. Но я никому не позволю заклевать Дашу. Век спортсмена короток. А спорт – смысл её жизни. Если Россию пока никуда не пускают, то почему бы ей не продолжить карьеру в другой стране.