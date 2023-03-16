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46 минут назад

Резцова: старшая дочь продолжает попытки пробиться в сборную Финляндии

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Легендарная советская и российская биатлонистка Анфиса Резцова рассказала, что её старшая дочь Дарья Виролайнен продолжает предпринимать попытки попасть в сборную Финляндии по биатлону.

Старшая дочь Резцовой продолжает попытки пробиться в сборную Финляндии
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Даша на протяжении пяти лет живёт с семьёй в Финляндии. У неё два гражданства. В прошлом году стоило мне лишь высказать мнение, что у моей дочери есть право выступать за Финляндию, её стали называть предательницей, а меня осуждать. Но я никому не позволю заклевать Дашу. Век спортсмена короток. А спорт – смысл её жизни. Если Россию пока никуда не пускают, то почему бы ей не продолжить карьеру в другой стране.

Вроде бы Даши сейчас всё неплохо получается. Её кандидатуру рассматривают в сборной Финляндии. Но навстречу не идут, потому что для них она всё равно остается россиянкой, любит свою страну, мысленно с Россией. И попасть в сборную Финляндии в сегодняшних условиях Даше совсем непросто», — приводит слова Резцовой aif.ru.

Дарья Виролайнен — дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Её младшая сестра Кристина Резцова является лидером женской сборной России. Сезон-2021/2022 Дарья пропустила из за беременности.

Виролайнен в сентябре прошлого года завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону. Отметим, что в составе сборной России она дважды поднималась на подиум на этапах Кубка мира.

Биатлон,Кристина Резцова,Дарья Виролайнен,СБОРНАЯ РОССИИ,
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