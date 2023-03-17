Норвежский биатлонист установил рекорд по числу побед в одном сезоне КМ

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе установил рекорд по количеству побед в гонках на этапах Кубка мира (КМ) в течение одного сезона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В четверг, 16 марта, норвежец выиграл спринт на этапе в Холменколлене и одержал 17-ю победу. Спортсмен превзошел собственное достижение, которое было установлено в сезоне-2018/2019. Тогда Бе финишировал первым в 16 гонках.

У Бе еще есть шанс установить новый рекорд. 18 и 19 марта в Холменколлене пройдут заключительные гонки — пасьют и масс-старт.