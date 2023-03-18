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40 минут назад

Йоханнес Бё вновь обновил рекорд по количеству побед на Кубке мира в одном сезоне

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё вновь обновил новый рекорд по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира.

Йоханнес Бё вновь обновил рекорд по количеству побед на Кубке мира в одном сезоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это произошло на девятом, заключительном этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия). Младший Бё вслед за спринтом выиграл гонку преследования.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0). 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).

Эта победа стала для него 18-й в сезоне, что является абсолютным рекордом в биатлоне у мужчин.

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Биатлон,Йоханнес Бе,
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