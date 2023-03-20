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54 минуты назад

Дмитрий Губерниев: «Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Каминский. Шансов у сомнительной кандидатуры нет никаких»

Sports.ru

Дмитрий Губерниев считает, что Юрий Каминский мог бы возглавить сборную России по биатлону.

Губерниев назвал подходящую кандидатуру на пост тренера сборной РФ по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о назначении Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту – с функционалом главного тренера сборной.

«Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Юрий Каминский! Тут все абсолютно понятно! Не сомневаюсь, что Минспорта и ЦСП будут двумя руками за!

Но тут возникают знатоки из СБР и они неправильно, боюсь, ответят на данный вопрос! Но шансов у сомнительной кандидатуры на пост главного от СБР нет никаких!» – написал журналист в телеграм-канале.

Биатлон,Юрий Каминский,Павел Ростовцев,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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