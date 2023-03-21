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1 час назад

Норвежец Кристиансен — о конкуренции в биатлоне: несколько стран угрожают нам регулярно

Чемпионат.comиещё 1

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поделился мнением о конкуренции со стороны других стран.

Норвежец Кристиансен — о конкуренции в биатлоне: несколько стран угрожают нам регулярно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Скучаю ли я по тому, что другие страны могут навязывать нам настоящую борьбу? Конечно. Мы упускаем из виду, что некоторые из них действительно регулярно угрожают нам. В то же время мы не несём ответственности за то, чтобы они выполняли эту работу. То, что мы показываем, не настолько продвинутый уровень, чтобы за нами невозможно было угнаться. Требуется хорошая старая добрая работа», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

По итогам сезона-2022/2023 в общем зачёте Кубка наций сборная Норвегии финишировала на первом месте с результатом 7271 очко, следом за ней Франция — 6478 очков (с отставанием в 793), и на третьем месте Германия — с результатом 6428. В личном зачёте у мужчин тройку призёров заняли представители сборной Норвегии: Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен соответственно, их ближайший преследователь — Бенедикт Долль из сборной Германии — отстал на 807 очков от победителя зачёта.

Биатлон,Бенедикт Долль,Йоханнес Бе,
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