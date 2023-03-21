Норвежец Кристиансен — о конкуренции в биатлоне: несколько стран угрожают нам регулярно

«Скучаю ли я по тому, что другие страны могут навязывать нам настоящую борьбу? Конечно. Мы упускаем из виду, что некоторые из них действительно регулярно угрожают нам. В то же время мы не несём ответственности за то, чтобы они выполняли эту работу. То, что мы показываем, не настолько продвинутый уровень, чтобы за нами невозможно было угнаться. Требуется хорошая старая добрая работа», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.