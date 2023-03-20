Губерниев высказался о разнице в размере призовых у биатлонистов и лыжников

«Кстати, все обратили внимание, что призовые у лыжников весьма солидные? Пришло телевидение и появились солидные спонсоры! Частный капитал! А у биатлонистов в СБР денег от букмекеров огромный мешок, а призовые для спортсменов слабенькие… Но пока молчат спортсмены так все и будет продолжаться! Надо создавать комитет спортсменов и активно бороться за свои права! А я всегда помогу!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.