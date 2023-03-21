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44 минуты назад

Губерниев: Кристина Резцова пока ещё не родила. Биатлонный «Дом-2» продолжается

Чемпионат.com

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с опровержением заявления трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, накануне сообщившей, что её дочь, российская биатлонистка Кристина Резцова, во второй раз стала мамой.

Губерниев: Резцова пока ещё не родила. Биатлонный «Дом-2» продолжается
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У нас биатлонный «Дом-2» продолжается. Что-то Анфиса Анатольевна там напутала в интервью, и пока ещё Кристина Резцова не родила. Мы желаем, чтобы всё было нормально. Я обращаюсь к легендарной бабушке: Анфиса Анатольевна, не надо торопиться, всё будет хорошо. Держим руку на пульсе в нашем родильном доме имени Резцовых», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кристина Резцова — серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете. В сезоне-2021/2022 она была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.

Биатлон,Кристина Резцова,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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