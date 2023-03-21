Губерниев: Резцова пока ещё не родила. Биатлонный «Дом-2» продолжается

«У нас биатлонный «Дом-2» продолжается. Что-то Анфиса Анатольевна там напутала в интервью, и пока ещё Кристина Резцова не родила. Мы желаем, чтобы всё было нормально. Я обращаюсь к легендарной бабушке: Анфиса Анатольевна, не надо торопиться, всё будет хорошо. Держим руку на пульсе в нашем родильном доме имени Резцовых», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».