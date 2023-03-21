Биатлонистка Носкова поблагодарила Вяльбе

Российская биатлонистка Екатерина Носкова после выступления в гонке с раздельным стартом на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени поблагодарила президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за возможность выступить на турнире.
Золото в коньковой «разделке» во вторник завоевала лыжница Екатерина Смирнова, показавшая результат 26 минут 9,9 секунды. Биатлонистки Носкова (+1 минута 35,6 секунды) и Елизавета Каплина (+2.13,7) заняли 21 е и 33 е места соответственно.
— Катя, ты выполнила сегодня разряд мастера спорта по лыжным гонкам…
— О, супер! Хоть что то хорошее произошло в этой гонке. Я рассчитывала на другое свое состояние, плюс особенности трассы. Но это тоже опыт. Было интересно поучаствовать. Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе за возможность выступить здесь. Было классно соревноваться с лучшими лыжницами, но сегодня мы не смогли составить им конкуренцию. Может, в следующий раз.
Наш тренер Артем Евгеньевич Истомин никаких ожиданий не озвучивал. Он тактически настраивал нас на гонку, чтобы мы правильно разложились, технически грамотно прошли трассу. В принципе разложиться у меня получилось, последние два километра я прошла так, как мы договаривались. Лыжи тоже довольно неплохо работали.
— Интерес со стороны публики и прессы не мешал, что биатлонистки выступают с лыжницами?
— Внимания было много. Но это не повлияло на мой настрой и результат, — передает слова Носковой корреспондент «Матч ТВ».
«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ»
и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В эти минуты смотрите мужскую гонку с раздельным стартом на 15 км.