Биатлонистка Носкова поблагодарила Вяльбе

— О, супер! Хоть что то хорошее произошло в этой гонке. Я рассчитывала на другое свое состояние, плюс особенности трассы. Но это тоже опыт. Было интересно поучаствовать. Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе за возможность выступить здесь. Было классно соревноваться с лучшими лыжницами, но сегодня мы не смогли составить им конкуренцию. Может, в следующий раз.

Наш тренер Артем Евгеньевич Истомин никаких ожиданий не озвучивал. Он тактически настраивал нас на гонку, чтобы мы правильно разложились, технически грамотно прошли трассу. В принципе разложиться у меня получилось, последние два километра я прошла так, как мы договаривались. Лыжи тоже довольно неплохо работали.