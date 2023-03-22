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1 час назад

Марк Кирхнер покинул пост главного тренера сборной Германии по биатлону

Чемпионат.comиещё 1

Трёхкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер покинул пост главного тренера мужской сборной Германии по биатлону.

Марк Кирхнер покинул пост главного тренера сборной Германии по биатлону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что Кирхнера заменит словенский специалист Урош Велепец, который в сезоне-2022/23 работал его помощником. Велепец будет работать в паре с бывшим немецким лыжником Йенсом Филбрихом.

Марк Кирхнер занимал должность главного тренера сборной Германии по биатлону с 2010 года. Под его руководством немецкая команда в эстафете завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи и бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане. В нынешнем сезоне немецкие биатлонисты только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль на этапе КМ в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.

В статусе спортсмена Марк Кирхнер завоевал три золота на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, также на его счету семь золотых медалей на чемпионатах мира.

Биатлон,Бенедикт Долль,
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