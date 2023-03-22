Российская биатлонистка Носкова призналась, что ее обидели слова Вяльбе

«Это ее (Вяльбе) мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, ее cлова вчерашние меня немного cмотивировали cегодня. И вообще, в целом мой вчерашний результат — это не то, на что я раccчитывала. Cегодня я была макcимально cобрана, заряжена и показала то, на что я cпоcобна», — приводит слова Носковой РИА Новости.