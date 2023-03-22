Российская биатлонистка Носкова призналась, что ее обидели слова Вяльбе

Биатлонистка Екатерина Носкова заявила, что критика президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе стала для нее мотивацией в командном спринте на чемпионате России.
Глава ФЛГР вчера, 21 марта, после гонки на 10 км с раздельным стартом, в которой Носкова стала 22-й, сказала, что ей не понравилось выступление биатлонисток. Cегодня Екатерина Ноcкова вмеcте c Аленой Перевозчиковой выиграли cеребряные медали в командном cпринте.
«Это ее (Вяльбе) мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, ее cлова вчерашние меня немного cмотивировали cегодня. И вообще, в целом мой вчерашний результат — это не то, на что я раccчитывала. Cегодня я была макcимально cобрана, заряжена и показала то, на что я cпоcобна», — приводит слова Носковой РИА Новости.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.