Наталия Шевченко победила в спринте на чемпионате России по биатлону

Бывшая лыжница Наталия Шевченко завоевала золото в спринтерской гонке на PARI чемпионате России по биатлону в Ханты Мансийске.

Шевченко избежала промахов на огневых рубежах и показала время 24 минуты 22,5 секунды. Второй стала Анастасия Егорова (0; отставание — 35,6 секунды), замкнула тройку призеров Анастасия Гореева (2; +1.01,3).

Гонки преследования на чемпионате России пройдут во вторник. Мужчины выйдут на старт в 9:00 мск, женщины — в 12:00. Прямые трансляции смотрите на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.