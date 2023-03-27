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1 час назад

Наталия Шевченко победила в спринте на чемпионате России по биатлону

Матч ТВиещё 5

Бывшая лыжница Наталия Шевченко завоевала золото в спринтерской гонке на PARI чемпионате России по биатлону в Ханты Мансийске.

Наталия Шевченко победила в спринте на чемпионате России по биатлону
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

Шевченко избежала промахов на огневых рубежах и показала время 24 минуты 22,5 секунды. Второй стала Анастасия Егорова (0; отставание — 35,6 секунды), замкнула тройку призеров Анастасия Гореева (2; +1.01,3).

Гонки преследования на чемпионате России пройдут во вторник. Мужчины выйдут на старт в 9:00 мск, женщины — в 12:00. Прямые трансляции смотрите на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат России. Ханты Мансийск

Женщины. Спринт, 7,5 км1. Наталия Шевченко — 24.22,5 (0 промахов),2. Анастасия Егорова — +35,6 (0),3. Анастасия Гореева — +1.01,3 (2).

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