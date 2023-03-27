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52 минуты назад

Поршнев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Советский спорт

Спортсмен не допустил ни одного промаха.

Поршнев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никита Поршнев стал чемпионом России в спринте на стартовавшем в Ханты-Мансийске национальном первенстве по биатлону.

Поршнев преодолел дистанцию за 26.25.5 минут, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Серебро досталось Даниилу Серохвоству, который один раз промахнулся и уступил победителю 10,7 секунды.

Бронзовым призером стал Эдуард Латыпов (+18,5, один промах).

Четвертое место также с одним неточным выстрелом занял белорус Антон Смольский. Добавим, что спортсмены из республики также принимают участие в турнире.

Биатлон,Антон Смольский,Никита Поршнев,Эдуард Латыпов,
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