Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону

Латыпов в борьбе с Поршневым и Цветковым выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону
На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов.
К середине гонки победитель спринта Поршнев уверенно лидировал, но на первой стойке Никита трижды промахнулся, позволив опередить себя сразу пятерым соперникам во главе с Латыповым. После заключительного огневого рубежа в борьбу за победу вернулся Поршнев, также чисто отстрелял Цветков, возглавивший гонку.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 36.33,8 (4 промаха).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – отставание 1,0 (4).
3. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +3,3 (1).