Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону

На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов .

К середине гонки победитель спринта Поршнев уверенно лидировал, но на первой стойке Никита трижды промахнулся, позволив опередить себя сразу пятерым соперникам во главе с Латыповым. После заключительного огневого рубежа в борьбу за победу вернулся Поршнев, также чисто отстрелял Цветков, возглавивший гонку.