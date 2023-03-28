Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Латыпов в борьбе с Поршневым и Цветковым выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону

На чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов.

Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону
© ТАСС

К середине гонки победитель спринта Поршнев уверенно лидировал, но на первой стойке Никита трижды промахнулся, позволив опередить себя сразу пятерым соперникам во главе с Латыповым. После заключительного огневого рубежа в борьбу за победу вернулся Поршнев, также чисто отстрелял Цветков, возглавивший гонку.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 36.33,8 (4 промаха).

2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) – отставание 1,0 (4).

3. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +3,3 (1).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий