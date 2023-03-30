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51 минуту назад

Биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, что бегает на обезболивающих из-за боли в ноге

Матч ТВиещё 3

Биатлонистка Анастасия Шевченко сказала, что во время гонок испытывает боль из за железной пластины в ноге.

Биатлонистка Шевченко рассказала, что бегает на обезболивающих
Фото:  Денис Бушковский / Матч ТВ Денис Бушковский / Матч ТВ

— Позвонила доктору. Мы с ним назначили дату операции. Пока ее не буду оглашать. Надеюсь, все получится. Через две недели после операции начну уже бегать.

— Испытываете ли болевое ощущение во время гонок?

— Да, я каждый раз бегаю на обезболивающих. Если я не выпью его, это сразу будет видно, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

В настоящий момент в эфире «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru смотрите прямую трансляцию смешанной эстафеты в рамках PARI чемпионата России.

Биатлон,Анастасия Шевченко,
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