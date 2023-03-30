Биатлонистка Шевченко рассказала, что бегает на обезболивающих

Биатлонистка Анастасия Шевченко сказала, что во время гонок испытывает боль из за железной пластины в ноге.
— Позвонила доктору. Мы с ним назначили дату операции. Пока ее не буду оглашать. Надеюсь, все получится. Через две недели после операции начну уже бегать.
— Испытываете ли болевое ощущение во время гонок?
— Да, я каждый раз бегаю на обезболивающих. Если я не выпью его, это сразу будет видно, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
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