В IBU отреагировали на возможный допуск россиян к соревнованиям

Международный союз биатлонистов (IBU) принял к сведению новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но пока не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян и белорусов к турнирам под эгидой IBU. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе IBU.
"IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их. МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта", - говорится в сообщении IBU.
"Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU, до тех пор, пока не изменятся обстоятельства, - отмечается в сообщении. - Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение".
Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
Российские и белорусские биатлонисты в минувшем сезоне участвовали в альтернативном международном турнире Кубок Содружества.