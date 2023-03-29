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1 час назад

Российские биатлонисты могут уйти из силовых структур ради участия в международных турнирах

Газета.Ruиещё 3

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно участия российских спортсменов.

Президент Союза биатлонистов нашел способ обойти требования МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта», — передает слова Майгурова РИА Новости.

28 марта в Швейцарии прошел первый день заседания исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.

Биатлон,Виктор Майгуров,
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