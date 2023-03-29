Президент Союза биатлонистов нашел способ обойти требования МОК

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта», — передает слова Майгурова РИА Новости.