Президент Союза биатлонистов нашел способ обойти требования МОК

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно участия российских спортсменов.
«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта», — передает слова Майгурова РИА Новости.
28 марта в Швейцарии прошел первый день заседания исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.