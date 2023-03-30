Гараничев и Сливко стали чемпионами России в одиночной смешанной эстафете

Сборная Тюменской области по биатлону в составе Виктория Сливко / Евгений Гараничев стала победителем чемпионата России по биатлону в одиночной смешанной эстафете.

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Спортсмены преодолели дистанцию в 13,5 километра за 36 минут 44,4 секунды, использовав на двоих шесть дополнительных патронов.

Серебряные награды первенства страны достались представителям сборной Санкт-Петербурга — Екатерине Юрловой-Перхт и Максиму Цветкову. Биатлонисты отстали от победителей на десять секунд, использовав по ходу дистанции семь дополнительных патронов.

Бронзовые медали добыли Даниил Серохвостов и Евгения Буртасова из Новосибирской области. Они завершили гонку за 37 минут 1,3 секунды, затратив 11 дополнительных патронов.

В топ-5 попали также команды Свердловской области (Ирина Казакевич / Кирилл Бажин) и Москвы (Дарья Нетбай и Карим Халили).