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1 час назад

Биатлонисты Гараничев и Сливко стали чемпионами России в одиночной смешанной эстафете

Газета.Ruиещё 6

Сборная Тюменской области по биатлону в составе Виктория Сливко / Евгений Гараничев стала победителем чемпионата России по биатлону в одиночной смешанной эстафете.

Гараничев и Сливко стали чемпионами России в одиночной смешанной эстафете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмены преодолели дистанцию в 13,5 километра за 36 минут 44,4 секунды, использовав на двоих шесть дополнительных патронов.

Серебряные награды первенства страны достались представителям сборной Санкт-Петербурга — Екатерине Юрловой-Перхт и Максиму Цветкову. Биатлонисты отстали от победителей на десять секунд, использовав по ходу дистанции семь дополнительных патронов.

Бронзовые медали добыли Даниил Серохвостов и Евгения Буртасова из Новосибирской области. Они завершили гонку за 37 минут 1,3 секунды, затратив 11 дополнительных патронов.

В топ-5 попали также команды Свердловской области (Ирина Казакевич / Кирилл Бажин) и Москвы (Дарья Нетбай и Карим Халили).

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно участия российских спортсменов.

Биатлон,Евгения Буртасова,Даниил Серохвостов,Ирина Казакевич,Виктор Майгуров,Виктория Сливко,Евгений Гараничев,Максим Цветков,
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