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1 час назад

Биатлонист Гараничев заявил, что не планирует уходить из спорта

Газета.Ruиещё 1

Российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о продолжении своей профессиональной карьеры.

Биатлонист Гараничев заявил, что не планирует уходить из спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он планирует выступать в будущем сезоне.

«Завершение карьеры? Думаю, нет. В целом сезон оценил бы удовлетворительно, но многие старты пропускал. Буду дальше работать в сборной региона. Не думаю, что в сборную России меня возьмут, потому что у нас возраст служит каким-то препятствием.

А в сборной Тюменской области мне комфортно, молодые ребята тянутся. На самом деле нет вершины, на которую ты поднялся и остановился, совершенствоваться можно во всем», — приводит слова Гараничева «Чемпионат».

Напомним, что в 2024-м году Гараничеву исполнится 36 лет.

Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев стал победителем чемпионата России по биатлону в одиночной смешанной эстафете вместе с Викторией Сливко.

Биатлон,Виктория Сливко,Евгений Гараничев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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