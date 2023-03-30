Биатлонист Гараничев заявил, что не планирует уходить из спорта

«Завершение карьеры? Думаю, нет. В целом сезон оценил бы удовлетворительно, но многие старты пропускал. Буду дальше работать в сборной региона. Не думаю, что в сборную России меня возьмут, потому что у нас возраст служит каким-то препятствием.



А в сборной Тюменской области мне комфортно, молодые ребята тянутся. На самом деле нет вершины, на которую ты поднялся и остановился, совершенствоваться можно во всем», — приводит слова Гараничева «Чемпионат».