Биатлонист Гараничев заявил, что не планирует уходить из спорта

Российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о продолжении своей профессиональной карьеры.
По его словам, он планирует выступать в будущем сезоне.
«Завершение карьеры? Думаю, нет. В целом сезон оценил бы удовлетворительно, но многие старты пропускал. Буду дальше работать в сборной региона. Не думаю, что в сборную России меня возьмут, потому что у нас возраст служит каким-то препятствием.
А в сборной Тюменской области мне комфортно, молодые ребята тянутся. На самом деле нет вершины, на которую ты поднялся и остановился, совершенствоваться можно во всем», — приводит слова Гараничева «Чемпионат».
Напомним, что в 2024-м году Гараничеву исполнится 36 лет.
Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев стал победителем чемпионата России по биатлону в одиночной смешанной эстафете вместе с Викторией Сливко.